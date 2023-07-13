أمريكا تسلّم أوكرانيا القنابل العنقودية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 6:34 مساءً

أفاد قائد الجيش الأوكراني أولكسندر تارنافسكي، اليوم "الخميس"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تلقّت قنابل عنقودية تعهّدت الولايات المتحدة بتسليمها لكييف؛ لتعزيز هجومها المضاد البطيء ضدّ الغزو الروسي. وقال "تارنافسكي" لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "لقد حصلنا عليها للتوّ، ولم نستخدمها بعد، لكنها قادرة على تغيير ساحة المعركة بشكل جذري"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، أنها سترسل قنابل عنقودية لأوكرانيا رغم المخاوف من المخاطر الطويلة الأمد على المدنيين.

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