توقع اتفاقية إنشاء "عيادة قلبي" مع مستشفى الدكتور محمد الفقيه

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 7:40 مساءً

وقَّعت الخدمات الصحية بجمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة وتعاون مع مستشفى الدكتور محمد الفقيه، بهدف تحقيق التعاون المثمر بين القطاعين الخيري والصحي، وفتح قنوات لتفعيل التعاون الخدمي المشترك، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية بما ينسجم مع الدور الريادي للقطاعين. ومثَّل الجمعية في توقيع الاتفاقية؛ عبدالله النقيدان مدير الخدمات الصحية بالجمعية، فيما مثل مستشفى الدكتور محمد الفقيه الرئيس التنفيذي للمستشفى المهندس عساف العساف. وتتضمن الاتفاقية إنشاء عيادة قلبي لخدمة مرضى القلب المحتاجين وغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج والعمليات والأجهزة الطبية من الأطفال والكبار.

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