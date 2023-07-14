هل الثعابين تتسلق النخيل؟ .. تحذير للمزارعين من مفاجآت يوليو وأغسطس وسبتمبر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 10:28 مساءً

حذرت إدارة الإرشاد الزراعي المزارعين من مواقع وجود الثعابين السامة خلال هذا شهر يوليو الجاري والشهرين القادمين. وفي التفاصيل، حذرت الإدارة خلال الفترة الحالية عند صعود ‫النخلة من وجود ‫الثعابين السامة بالقرب من ‫الجمار والثمار حيث إن وجود الثمار والظل يمثل بيئة مناسبة لوجودها. وبيّنت إدارة الإرشاد الزراعي خلال التحذير أنه عند صعود النخلة يجب الحذر والانتباه من وجود الثعابين السامة بالقرب من جمار النخلة وثمارها على الخصوص حيث يعد وجود الثمار والظل بيئة مناسبة لوجود الثعابين قرب جمار النخلة خلال الأشهر يوليو - أغسطس- سبتمبر.

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