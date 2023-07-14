انت الان تتابع "كرم الضيافة" عنوانهم.. "أهالي عسير" لزائر اختلف مع مؤجر كرفانة: ابشر بالعوض أنت ضيفنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 10:34 مساءً

سطر عددٌ من أهالي منطقة عسير موقفًا عكس كرمهم وأصالتهم، من خلال تفاعلهم مع شكوى مواطن زائر للمنطقة وقع في خلاف مع مؤجر إحدى الكرفانات بالمنطقة. وانهالت التعليقات على المواطن تقدم له التعويض والضيافة على حسابهم الخاص وفي مواقعهم الخاصة، فيما لم يستغرب زوار منطقة عسير من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين يعدان جزءًا وامتدادًا لكرم السعوديين وشهامتهم. وتشهد منطقة عسير الأيام الحالية توافد آلاف الزوار نظرًا لاعتدال الطقس وما تحظى به المنطقة من فعاليّات متعددة في موسم منطقة عسير.

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