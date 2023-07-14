إصابة 3 أشخاص في انهيار مبنى بحائل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 10:34 مساءً

أُصيب ثلاثة أشخاص في انهيار مبنى تحت الإنشاء بحائل مساء أمس. ونقل الهلال الأحمر المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وغرد حساب الدفاع المدني على تويتر بأن الدفاع المدني بحائل باشر الحادث.

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