المجلس المحلي بمحافظة الداير يناقش الفرص السياحية النوعية في المحافظة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 يوليو 2023, 10:36 مساءً

رأس محافظ الداير نايف بن لبدة، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة، والذي ناقش من خلاله عددًا من الفرص السياحية الاستثمارية النوعية، التي طرحتها بلدية الداير، والتي تتميز بها المحافظة على مستوى المنطقة، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ومتابعة نائبه - حفظهما الله -، في استثمار الميز النسبية لكل محافظة. وثمّن المجلس دعم أمير منطقة جازان لكل ما من شأنه رفاهية الإنسان، وتنمية المكان، وتوجيهاته الحثيثة بمتابعة تنفيذ المشروعات المعتمدة من قِبل الجهات، بما يحقق للمواطن جودة الحياة ويلبي احتياجاته. وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الخدمية بالمحافظة على مستوى الطرق والمياه والتعليم وسبل الإسراع في تنفيذها وإنجازها. وأكد محافظ الداير نايف بن لبدة أن توجيهات أمير المنطقة ومتابعة نائبه مستمرة بما يدعم تحقيق آمال الأهالي في محافظة الداير، في ظل دعم القيادة الرشيدة لمواكبة رؤية المملكة المباركة 2030. وفي نهاية الاجتماع، كرّم محافظ الداير نايف بن لبدة رئيس بلدية الداير المهندس وليد محمد معافا، نظير جهوده منذ فترة تكليفه بالعمل رئيسًا لبلدية المحافظة.

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