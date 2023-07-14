شكرا لقرائتكم إطلاق حملة صد المتصيد للتوعية من الرسائل والمكالمات والروابط الاحتيالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، حملة صد المتصيد للتوعية من الرسائل والمكالمات والروابط الاحتيالية.

حملة صد المتصيد

وبحسب ما ذكرت قناة الإخبارية، تهدف حملة صد المتصيد إلى التوعية من الرسائل والمكالمات والروابط الاحتيالية، والتي يمكن أن تعرض بيانات المستخدمين للخطر والسرقة.

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ولفتت القناة أيضًا إلى أن حملة صد المتصيد تستهدف رفع وعي المجتمع من كافة أنواع التواصل الاحتيالي، وأهمية الإبلاغ عن أي مكالمة، أو رسالة نصية احتيالية، فضلًا عن عدم مشاركة البيانات الخاصة بأي شكل مع مجهولين.

الاحتيال المالي

على صعيد آخر، أعادت النيابة العامة التذكير بأن تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، يعتبر من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة، طبقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وقالت النيابة العامة: إنه لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى- المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العودة.