شكرا لقرائتكم 20 وظيفة أكاديمية على رتبة معيد في جامعة الإمام محمد بن سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن توفر عدد 20 وظيفة أكاديمية على رتبة معيد لشغلها عن طريق التعاقد، وفقًا للشروط المعلن عنها في الكليات.

ولفتت جامعة الإمام، خلال تغريدة لها عبر موقع تويتر، إلى أن الكليات المعلن عنها هي: الاقتصاد والعلوم الإدارية، الإعلام والاتصال، علوم الحاسب والمعلومات، العلوم، الهندسة، الطب.

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وعن مواعيد التقديم، ذكرت إدارة الجامعة أن مواعيد التقيد خلال المدة من 26/ 12/ 1444هـ، حتى 4/ 1/ 1445هـ، عبر رابط البوابة الإلكترونية بالجامعة.