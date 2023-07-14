شكرا لقرائتكم القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الكبرى للحرب على المخدرات –بالمرصاد-.

تفاصيل الضبطيات

وقالت مكافحة المخدرات في مقطع فيديو نشرته عبر موقع تويتر: إنه تم القبض على مواطنين من منطقة عسير؛ لترويجهما 39.6 كيلو جرام من الحشيش المخدر.

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وتابعت: كما تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية الإثيوبية بمحافظة جدة؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، فضلًا عن القبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

إمفيتامين وشبو وأقراص

كما أشارت إلى القبض على مواطن بمنطقة الرياض؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت أنه تم القبض على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، بالإضافة إلى القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر – الشبو- وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.