شكرا لقرائتكم الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى مساء الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة؛ تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.

تفاصيل الحالة

وبيَّن المركز أن الحالة التي تشهدها المدينة المنورة تبدأ الساعة الـ12 من صباح غدٍ الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.

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فرص هطول أمطار

على صعيد آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد، ازدياد فرص هطول الأمطار على عدد من المناطق، بدءًا من غدٍ الجمعة وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: إن مخرجات النموذج العددي السعودي، توقعت ازدياد فرص هطول الأمطار على عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة ابتداءً من غد الجمعة وحتى نهاية الأسبوع القادم.