شكرا لقرائتكم حساب المواطن: يلزم الإفصاح عن العوائد المالية من الأصول العقارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 على إلزامية الإفصاح عن العوائد المالية من الأصول العقارية، مشيرًا إلى أنه سيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المستفيدين من البرنامج.

العوائد المالية

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد الأشخاص عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: الآن إذا الشخص عنده تمويل عقاري لمنزل مرهون للبنك، ولديه عقد إيجار مؤجر، لماذا يتم احتساب الإيجار ضمن الدخل الشهري، واحتساب الراتب بدون الخصم الشهري للتمويل العقاري، موضحًا أنه تضرر بسبب هذا التعارض لأنه مجبور بتأجير المنزل لأنه يعمل بمدينة أخرى ومستأجر بها.

قد يهمّك أيضاً

بدوره، رد حساب متابعات الخليج 365 على السائل قائلًا: في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حسابك واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية)، وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب متابعات الخليج 365، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم.

دعم يوليو

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال؛ منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالًا.