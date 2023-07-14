شكرا لقرائتكم تعنيف الأطفال يؤثر على صحتهم العقلية والنفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الدكتور وليد السرحان، استشاري الطب النفسي، خطورة تعنيف الأطفال والأضرار النفسية التي يعاني منها الأطفال المعنفون.

أضرار التعنيف

وقال السرحان خلال لقاء له عبر أثير العربية إف إم: إن استمرار التعنيف للطفل يتسبب في جروح نفسية كبيرة لدى الطفل ويؤثر على تطوره ونموه العقلي والنفسي والأكاديمي.

قد يهمّك أيضاً

وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن الطفل المعنف يشعر بأن هذا العالم الخارجي عالم مخيف، وهذا العالم لن يريد التعامل معه وسينطوي على نفسه وسيتطور لديه مشاكل القلق والرهاب والاكتئاب والاضطرابات العاطفية.

جريمة بحق الطفل

وفي وقت سابق، أكد عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن تعنيف الأطفال جريمة بحق الطفل والمجتمع.

وأضاف العواد، في تغريدة عبر “تويتر”، أن من واجبنا جميعًا أن نتكاتف لمكافحة هذه الجريمة وحماية أطفالنا ومجتمعنا من آثارها.