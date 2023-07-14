لا يشترط الحصول على إذن صاحب الصورة حال استخدامها شخصيًّا مع الإشارة إلى المصدر

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح الرئيس التنفيذي لـ الملكية الفكرية، د. عبدالعزيز السويلم، أنه لا يشترط الحصول على إذن صاحب الصورة في حال استخدامها استخدامًا شخصيًّا مع الإشارة إلى المصدر.

استخدام شخصي

وأضاف السويلم خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، إذا كانت الصورة تستخدم استخدامًا شخصيًّا يمكن استخدامها مع الإشارة إلى المصدر.

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الغرض التجاري

وتابع: لكن في حال استخدامها بغرض تجاري، مثل وضعها على موضوعات أو تقارير، أو أي مواقع بغرض تجاري ففي هذه الحالة يجب أخذ إذن صاحب الصورة بشكل أساسي، ولابد أخذ موافقته قبل استخدامها لأنه صاحب الحق فيها.

وبشأن الشعارات، لفت السويلم إلى أنه عندما تستخدم الشعارات العلامات التجارية يجب أن تسجل وتحمى؛ لأن ذلك هو بداية حفظ الحقوق.