شكرا لقرائتكم موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول الحرارة إلى 48 درجة مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاع درجة الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر على محافظات العيص وبدر ووادي الفرع وينبع النخل.

وبين المركز أن الحالة التي تشهدها المدينة المنورة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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رياح وأتربة

وفي وقت سابق، نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة؛ تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 من صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.