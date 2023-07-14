بدر العمري أول أصم يحصل على الماجستير في تعليم لغة الإشارة

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الرياض - محمد الوسيري - نجح بدر العمري في الحصول على درجة الماجستير في تخصص تدريس وتعليم لغة الإشارة، ليكون أول أصم يحصل على هذه الدرجة على المستوى المحلي والعربي.

معاناة الصمم

شكلت معاناة الصمم مع العمري مصدرًا ملهمًا للتحفيز والنجاح، ليقتحم أسوار الإنجازات العلمية والعملية رغم إعاقته السمعية.

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بدوره، قال العمري خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إنه ولد أصم وتعلم لغة الإشارة السعودية بعد إنهاء المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أنه واجه بعض الصعوبات في استكمال الدراسة الجامعية حيث إنه لن يجد جامعة تستقبل الصم وضعاف السمع.

قصة نجاح

وأوضح العمري أنه تقدم إلى برنامج الابتعاث الخارجي وتم قبوله بالفعل في جامعة قالودت قسم تعلم اللغويات، فأكمل فيها مرحلة الماجستير لتعليم الصم.

ويعتبر بدر العمري أول أصم يحصل على درجة الماجستير في تخصص تدريس وتعليم لغة الإشارة على المستوى المحلي والعربي.

قصة نجاح العمري لم تتوقف عند ذلك الحد، بل خلق لنفسه مسارًا جديدًا في دروب النجاح والعلم، حيث قال: منذ وصولي إلى أمريكا شاهدت العديد من اللغات والاختلافات بينها، فكرت في مظلة جامعة تحوي الفكرة الخاصة بالقواميس والمصطلحات الإشارية، لإبرازها وتوثيقها، فتم تخصيص لجنة لاعتماد قاموس لغة الإشارة السعودية بدعم مقدر من مؤسسة الأميرة عنود الخيرية ونشر مجانًا ليستفيد منه الجميع.