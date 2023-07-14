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إصابة 3 أشخاص في انهيار مبنى تحت الإنشاء بحائل

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الرياض - محمد الوسيري - باشرت فرق الدفاع المدني بحائل حادث انهيار في مبنى تحت الإنشاء، نتج عنه إصابة 3 أشخاص.

الحالة الصحية للمصابين

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: مدني حائل يباشر حادث انهيار في مبنى تحت الإنشاء، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، مشيرة إلى أنه تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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جهود مستمرة

وفي وقت سابق، باشرت فرق المدني في المدينة المنورة حادث سقوط شخص في بئر ارتوازية.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “مدني المدينة المنورة يباشر حادث سقوط شخص في بئر ارتوازية”.

 

 

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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