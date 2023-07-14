انت الان تتابع الصحة العالمية تحدد موقفها من الأسبارتام.."سرطان محتمل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
13 يوليو 2023, 11:11 مساءً
توصلت لجنة مؤلفة من 25 خبيرًا دوليًا إلى أن الأسبارتام ( المُحلى الصناعي - يدخل في صناعة العصيرات وبعض أنواع المشروبات الغازية والعلك وبعض المواد الغذائية) "يحتمل" أن يسبب السرطان لدى البشر، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة.
وأشار الخبراء إلى أن النتائج لا تشير إلى أن الاستهلاك المتوازن يشكل خطرًا على معظم المستهلكين، لكن الخطر يتعلق بالمستهلكين للمادة بجرعات مرتفعة من أجل الحمية الغذائية أو لأسباب أخرى.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حددت سابقًا الحد اليومي المقبول من الأسبارتام، أو عند 40 ملغ لكل كيلو غرام من وزن الجسم وبالتالي فإن الشخص الذي يزن 60 كغ يمكنه استهلاك ما يصل إلى 2400 ملغ يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا 12 علبة من المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية (دايت) - وهو أعلى بكثير مما يستهلكه معظم الناس.
ولكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعربت عن عدم موافقتها على هذا التصنيف الجديد، مشيرة إلى وجود أدلة على السلامة ، وقال مسؤول من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان مكتوب إن تصنيف الأسبارتام من قِبل منظمة الصحة العالمية كـ "مادة مسرطنة محتملة" لا يعني بالضرورة أن الأسبارتام مرتبط بالفعل بالسرطان، وأن علماء الإدارة يرون أن استخدام هذه المادة في ظل الشروط المعتمدة لا يشكل خطرًا على البشر.
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