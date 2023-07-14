أمطارٌ غزيرة على منطقة عسير تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح وتساقط البَرَد وجريان السيول وشبه انعدامٍ في الرؤية

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً متقدماً من تكوُّن أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وجريان السيول وشبه انعدامٍ في الرؤية، على محافظات: محايل وبارق ورجال ألمع والمجاردة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

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