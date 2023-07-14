واشنطن تسلّم كييف قنابل عنقودية.. الجيش الأوكراني إسقاط 16 مسيّرة روسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 يوليو 2023, 10:11 صباحاً

تسلّم الجيش الأوكراني قنابل عنقوديّة كانت الولايات المتحدة قد تعهّدت تزويده بها لدعم هجومه المضادّ؛ لاستعادة مناطق تسيطر عليها القوات الروسيّة، وفق ما أكّده مسؤولون في واشنطن وكييف. وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر تارنافسكي؛ في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأميركيّة "حصلنا عليها للتوّ ولم نستخدمها بعد، لكنّها قادرة على تغيير (ساحة المعركة) جذريًّا". وأعلن الجيش الأوكراني إسقاط 16 مسيّرة روسية من أصل 17 خلال الليل. وأوضح الجيش الأوكراني عبر "تلغرام"، أن روسيا هاجمت بين مساء الخميس وصباح الجمعة "أوكرانيا بوساطة 17 مسيّرة قتالية من نوع شاهد 131 / 136 إيرانية الصُنع من الجنوب الشرقي" مؤكداً أنه دمّر 16 منها. وقال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف؛ الخميس، إن الشركاء الأجانب لبلاده تعهدوا بتقديم مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو إلى كييف خلال قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع. وكتب ريزنيكوف؛ على "تويتر" عقب القمة التي عُقدت يومَي الثلاثاء والأربعاء في عاصمة ليتوانيا "الاجتماعات في فيلنيوس كانت مثمرة للغاية". وقال "ستتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو من الشركاء الدوليين".

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