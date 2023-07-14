انت الان تتابع كمية السكر المسموح بها في اليوم لا تزيد على 25 جراماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 يوليو 2023, 10:15 صباحاً

أعلنت الدكتورة ناديجدا تشيرنيشوفا؛ أن الشخص السليم يمكنه تناول ما لا يزيد على 25 جراماً من السكر في اليوم دون أي عواقب على الجسم. وتشير الطبيبة، إلى أن السكر مصدرٌ سريعٌ للحصول على الطاقة، لذلك يمكن تناول أي شيء من السكر في حالة العمل الفكري المكثّف، لكن من جانبٍ آخر لا تنصح بتناول الكثير من السكر. وتقول: "إن كمية السكر التي يمكن للشخص السليم تناولها في اليوم هي 5 - 6 ملاعق شاي (25 جراماً)، لكن عموماً من الأفضل تناول كمية أقل منها". ووفقاً لها، تؤدي زيادة كمية السكر في النظام الغذائي إلى مشكلات صحية: زيادة الوزن، زيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة. وإضافة إلى ذلك، يدعم السكر الالتهابات في الجسم بما فيها تلك التي تحدث في البطانة الداخلية للأوعية الدموية، ما يؤدي في النهاية إلى تراكم اللويحات فيها وتصلب الشرايين.

كانت هذه تفاصيل خبر كمية السكر المسموح بها في اليوم لا تزيد على 25 جراماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.