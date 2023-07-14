انت الان تتابع بالفيديو.. نجاحات أمنية تحققها "الداخلية" على مدار الأسبوع شملت جميع الأصعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 20 ذي الحجة حتى 26 ذي الحجة 1444هـ، الموافق 8 حتى 14 يوليو 2023م.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق والوكلاء المساعدين للشؤون التنموية بإمارات المناطق أقامت ورشة عمل تحت عنوان "التحديات وفرص التحسين"، للملتقى التنموي السنوي.

وتضمّن الفيديو مواصلة وزارة الداخلية تنفيذ معارضها المتنقلة في مناطق المملكة للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بمجمع الراشد مول في مدينة أبها بمنطقة عسير ويستمر حتى 28 / 12 / 1444هـ.

واشتمل المقطع كذلك على مواصلة المديرية العامة للجوازات إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر ميناء جدة الإسلامي بعد أداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.

وكشف عن ضبط المديرية العامة لمكافحة المخدرات عدد 1.882.198 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدّر مخفية في مخازن سرية تحت الأرض داخل مزرعة في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف والقبض على 4 متهمين.

وأفاد المقطع بأن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تُقدم خدماتها في 9 مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وكشف المقطع عن ضبط عدد 1590 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن حملة إدارات المرور الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى ضبط 89 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

واستعرض الفيديو مواصلة الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسوّلين بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسوّل بمختلف صوره وأشكاله.

وأفاد بأن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت 9305 مخالفين، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 17 /12/ 1444هـ.