انت الان تتابع "الأرصاد" تنبّه من أمطار خفيفة إلى متوسطة على جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 يوليو 2023, 12:40 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وشملت الحالة محافظات: الحرث، والريث، والعارضة، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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