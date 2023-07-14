انت الان تتابع سفير المملكة لدى جمهورية كوت ديفوار يقدّم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة للرئيس الإيفواري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 يوليو 2023, 12:46 مساءً

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، اليوم، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة إلى رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، وذلك خلال استقباله في القصر الرئاسي بالعاصمة أبيدجان. ونقل السفير القثامي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- له ولحكومة وشعب كوت ديفوار الشقيق. وجرى خلال مراسم التسليم بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

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