"رئاسة الحرمين" توفّر خدمات بمصليات الأشخاص ذوات الإعاقة وكبيرات السن

ويعمل الكادر النسائي على خدمة المصليات المخصصة، وتقسيمها حسب الفئات؛ جزء لذوات الإعاقة، وجزء خلفي للقاصدات على الكراسي المتحركة ومرافقيهن، وتأمينها بالأشرطة والحواجز؛ حفاظًا على خصوصية المكان. وكذلك وفرت الوكالة عددًا من الوسائل المساعدة والمعينة على أداء العبادات؛ منها العصا البيضاء للكفيفات من ذوات الإعاقة البصرية، ومصاحف برايل بنسختها الورقية والإلكترونية وتوزيعها لمن تحتاجها، بالإضافة للحوامل المرنة للمصاحف، والقلم القارئ. كما يتم تنظيم دخول وخروج القاصدات وذويهن؛ لضمان عدم التدافع، وتفاديًا لتعرضهن للسقوط، إلى جانب تقديم العديد من الحلقات القرآنية والدروس الدينية والترجمة لخطب الجمعة بلغة الإشارة، وتفعيل المبادرات القيمة والأنشطة، وتوزيع باركوردات الدعاء والفتوى والسنن والأذكار.