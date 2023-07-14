انت الان تتابع "رئاسة الحرمين" توفّر خدمات بمصليات الأشخاص ذوات الإعاقة وكبيرات السن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
14 يوليو 2023, 1:50 مساءً
خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية؛ عددًا من المصليات للأشخاص ذوات الإعاقة وكبيرات السن بالمسجد الحرام.
وتم العمل على تهيئة وتقديم كافة التسهيلات داخل المصليات المخصصة لأداء العبادات بكل راحة وطمأنينة؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.
ويعمل الكادر النسائي على خدمة المصليات المخصصة، وتقسيمها حسب الفئات؛ جزء لذوات الإعاقة، وجزء خلفي للقاصدات على الكراسي المتحركة ومرافقيهن، وتأمينها بالأشرطة والحواجز؛ حفاظًا على خصوصية المكان. وكذلك وفرت الوكالة عددًا من الوسائل المساعدة والمعينة على أداء العبادات؛ منها العصا البيضاء للكفيفات من ذوات الإعاقة البصرية، ومصاحف برايل بنسختها الورقية والإلكترونية وتوزيعها لمن تحتاجها، بالإضافة للحوامل المرنة للمصاحف، والقلم القارئ. كما يتم تنظيم دخول وخروج القاصدات وذويهن؛ لضمان عدم التدافع، وتفاديًا لتعرضهن للسقوط، إلى جانب تقديم العديد من الحلقات القرآنية والدروس الدينية والترجمة لخطب الجمعة بلغة الإشارة، وتفعيل المبادرات القيمة والأنشطة، وتوزيع باركوردات الدعاء والفتوى والسنن والأذكار.
وسخرت الوكالة جميع الإمكانيات، وحشدت الجهود والطاقات البشرية والمادية؛ للتسهيل وتوفير الراحة للمسنّات وكبيرات السن من قاصدات بيت الله الحرام في المصليات المخصصة لهن، وتوفير عدد من الوسائل المساعدة مثل "القلم القارئ، حوامل المصاحف، المصاحف الكبيرة".
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