انت الان تتابع الأمن العام يشارك ضمن معرض "الداخلية" للتوعية بأضرار المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 يوليو 2023, 1:56 مساءً

يشارك الأمن العام، ممثلاً في شرطة منطقة عسير، ضمن المعرض المتنقل الذي تقيمه وزارة الداخلية في مناطق المملكة للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بمجمع الراشد مول في مدينة أبها . وتهدف مشاركة الأمن العام إلى توعية المواطنين والمقيمين بجهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في حملة وطن بلا مخالف والحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، وإبراز دور الأمن العام في منع الجريمة بكافة أنواعها، وحماية الأرواح والممتلكات. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ‏[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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