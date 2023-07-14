شكرا لقرائتكم خطيب المسجد الحرام: المخدرات من أكبر مفسدات العقل ومهدرات الإنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد، أن المخدرات بكافة أشكالها من أكبر مفسدات العقل ومهدرات الإنسانية ومذيبات الكرامة.

أضرار المخدرات

وحذر ابن حميد خلال خطبة الجمعة اليوم بـ المسجد الحرام من مخاطر وأضرار جميع أنواع المخدرات سواء المأكول منها أو المشروب أو المحقون، مشددًا على أن جميع أنواع المخدرات والمسكرات من أكبر مفسدات العقل، مضيفًا: المخدرات انتحار بطيء وأصل البلية ومفتاح كل شر.

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وتابع خطيب المسجد الحرام، أن العقل أساس انسانية الانسان، وصيانة فطرته، به يفكر وبه يدرك، وإليه يتوكل، ومن زاغ عقله رفع عنه القلم، مستشهدًا بقول الحسن البصري: “لو كان العقل يُشترى، لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب ممن يشترى بماله ما يفسده”.

جبر الخواطر

وحث ابن حميد المصلين على جبر الخواطر والقول الحسن، منوهًا بأن الدنيا لا تدوم ويبقى الذكر الطيب والأثر.

وأضاف قائلًا: اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر، ولا تؤذوا أحدًا وقولوا للناس حسنًا، الدنيا لا تدوم، ولسوف ترحلون، ويبقى الذكر والعمل، مشيرًا إلى قول الله تعالى في سورة النحل: “من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون”.