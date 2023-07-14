شكرا لقرائتكم نمو سجلات تقنيات الروبوت في السعودية بـ 52% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حقق قطاع تقنيات الروبوت نمواً في إصدار السجلات التجارية بنسبة 52% حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023م، بواقع 2344 مقارنة بـ 1537 سجلاً للفترة المماثلة من العام الماضي 2022م.

الرياض أعلى الإصدارات

ووفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة حديثاً تصدرت مدينة الرياض أعلى المناطق في الإصدار بــ 1387 سجلاً، تلتها مكة المكرمة 491، ثم المنطقة الشرقية بــ 269 ، فالمدينة المنورة بــ 76 ثم القصيم بــ 32 سجلاً تجارياً.

قد يهمّك أيضاً

إحدى فرص الرؤية

ويعد نشاط تقنيات الروبوت من القطاعات الواعد في المملكة التي تشكل إحدى الفرص التـي أطلقتها رؤية السعودية 2030 أمام قطاع الأعمال، بالإضافة إلى الأمن السـيبراني والذكاء الاصطناعـي، والخدمـات اللوجستية التي تزخر بفرص اسـتثنائية، والأنشطة الإبداعية، والفنون والترفيه، والسفر، والسياحة، والمؤتمرات، وغيرها من القطاعات التي تشهد نمواً قياسياً، مما يوفر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.