شكرا لقرائتكم تفاصيل مفجعة حول مقتل وفاء الغامدي على يد زوجها أمام أطفالهما في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - في حادثة مفجعة، تخلص زوج من زوجته طعنًا بالسكين وهي تحضر الغداء الأخير تحت صرخات أطفالها مؤخرًا في محافظة جدة.

الغذاء الأخير

بدوره، كشف والد الضحية وفاء الغامدي خلال لقائه مع قناة الإخبارية، إنه تفاجأ باتصال من أحفاده بـ جدة، أبلغوه أن هناك مشادة اندلعت بين والديهم وتطورت الأحداث إلى أن أنهى حياتها بالسكين.

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تفاصيل مفجعة

من جانبها، روت ابنة الراحلة وفاء الغامدي، تفاصيل مفجعة حيث قالت: إن والدتها كانت تشتكي من والدها دومًا، ويوم الواقعة ذهبت إلى المطبخ لتحضر الغذاء وتلقت اتصالًا هاتفيًا حيث كانت تشتكي من سوء معاملته، فوالدها تشابك مع والدتها بشأن شكوتها للآخرين، وتطورت الأحداث حتى دخل المطبخ وأحضر سكينًا وقتلها.

حاولت الابنة تهدئة والديها يوم الواقعة إلا أن كان قضاء الله قد نفد، وتوفت إثر الإصابة، على حد قولها.