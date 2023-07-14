شكرا لقرائتكم السيطرة على حريق داخل محطة وقود في ينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجحت فرق الدفاع المدني في محافظة ينبع في إخماد حريق نشب في أحد المحلات التجارية داخل محطة وقود.

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لا إصابات

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر، مدني ينبع يخمد حريقًا في أحد المحلات التجارية داخل محطة وقود، ولا إصابات.

ونشر المدني لقطات مصورة توثق جهود رجاله في مباشرة كافة الحوادث في أحلك الظروف، لحماية أرواح المواطنين.

جهود مستمرة

وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني بحائل حادث انهيار في مبنى تحت الإنشاء، نتج عنه إصابة 3 أشخاص.

الحالة الصحية للمصابين

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: مدني حائل يباشر حادث انهيار في مبنى تحت الإنشاء، نتج عنه إصابة 3 أشخاص، مشيرة إلى أنه تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.