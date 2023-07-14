شكرا لقرائتكم معرض أمني متنقل للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفة الأنظمة بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تواصل وزارة الداخلية تنفيذ معارضها المتنقلة في مناطق السعودية للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بمجمع الراشد مول في مدينة أبها بمنطقة عسير، حتى يوم الأحد 28/ 12/ 1444 هـ الموافق 16/ 7/ 2023 م.

قد يهمّك أيضاً

وطن بلا مخالف

وتهدف معارض وزارة الداخلية المتنقلة إلى تعريف المواطنين والمقيمين والزائرين بجهود الوزارة في حملة وطن بلا مخالف والحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، وطرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات، واستعراض عقوبات مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.