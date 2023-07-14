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الرياض - محمد الوسيري - كشف رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، طريقة حلاقة الشعر في الفضاء، موضحًا إنهم يقصون شعرهم بأنفسهم أو بمساعدة الرواد الآخرين.

حلاقة الشعر

وقال النيادي في تغريدة من داخل محطة الفضاء الدولية خلال مهمته العلمية، الكثير منكم يتساءل عن الحلاقة في محطة الفضاء الدولية، طبعًا ما في حلاقين، نحن نقص شعرنا ونحلق بأنفسنا أو بمساعدة الرواد الآخرين.

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وكشف رائد الفضاء الإماراتي طريقة حلاقته للشعر خلال تواجده بالفضاء على متن المحطة الدولية، مستعرضًا كافة المعدات التي يستخدمها في ذلك، سائلاً المتابعين عن رأيهم في حلاقته.

تفاعل واسع

في السياق ذاته، تفاعل عدد من المتابعين مع النيادي بتعليقات كثيرة، وتساؤلات حول مدى تأثير التواجد في الفضاء على نمو الشعر.