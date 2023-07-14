شكرا لقرائتكم دراسة توصي بالاستفادة من النخب الأكاديمية لرفع الوعي بالتغييرات المجتمعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حصلت المستشارة الاجتماعية عزة سعيد الأسمري على درجة الماجستير في فلسفة علم الاجتماع من جامعة الملك فيصل بتقدير ممتاز بعد مناقشة علمية لرسالتها المعنونة بـ “اتجاهات النخب الأكاديمية نحو القضايا الاجتماعية” بإشراف الأستاذة المساعدة الدكتورة يسرة الحبيب الهذيلي.

أهداف الدراسة

وهدفت الدراسة الميدانية التي أجرتها الأسمري على عينة قصدية بلغت 134 أكاديميًا وأكاديمية في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى تقصي اتجاهات النخب كونها أكثر الفئات والشرائح التي تمتلك القدرة على تجليات القضايا الاجتماعية وانعكاسها على الفرد والأسرة والمجتمع فضلًا عن استشرافها للمستقبل لتعدد مهامها ووظائفها.

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القضايا الاجتماعية

وشملت الدراسة التي تعد من الدراسات القليلة في المجتمع السعودي لرصد الاتجاهات مناقشة أبرز القضايا الاجتماعية التي تأتي في مقدمتها الكشف عن قراءات النخب الأكاديمية نحو قضايا التغير الاجتماعي والهوية وصراع القيم في المجتمع السعودي وآليات التقصي ورهانات النخب لطرحها لتلك القضايا الاجتماعية.

النخب الأكاديمية

وتوصلت الدراسة إلى وجود إدراك عال جدًا لدى النخب الأكاديمية بقضايا التغيير والتغييرات الاجتماعية التي حصلت على مستوى المجتمع السعودي في مختلف المجالات ودورهم في التثقيف والتوعية بتلك القضايا فضلًا عن وجود مستوى عالي من صراع القيم ناتجة عن الثورة الرقمية مما نتج عنها صراع بين الأجيال من خلال التمسك بالقيم من الجيل القديم بينما يمتلك الجيل الجديد الرغبة في تبني الأفكار والقيم الجديدة مما يبزر دور النخب الأكاديمية المتخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية في دراستها وإيجاد الحلول.

الاستفادة من الخبرات

وأوصت الباحثة بأهمية قيام الهيئات والمؤسسات المختصة بالتوعية المجتمعية بالاستفادة من الخبرات العلمية والمهارات المعرفية للنخب الأكاديمية في رفع مستوى الوعي الاجتماعي بالتغييرات الجديدة التي اجتاحت الهوية ومنظومة القيم وتقديم دراسات لأسباب التغييرات الاجتماعية وصراع القيم بأسلوب علمي منهجي وتقديم نتائج دقيقة.