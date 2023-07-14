شكرا لقرائتكم إحباط تهريب أكثر من 102 ألف قرص خاضع للتداول في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة نجران، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، لتهريبهم (102,600) قرص خاضع للتداول الطبي.

وذكرت مكافحة المخدرات، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه ضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.