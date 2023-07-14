انت الان تتابع غرق شاب في شلال الحمدة.. وحالته خطرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 يوليو 2023, 3:41 مساءً

استقبل طوارئ الملك فهد بالباحة، صباح اليوم، شابًّا في حالة خطيرة بعد تعرضه للغرق. وتفصيلًا: تعرّض شاب في العشرينيات من العمر للغرق، بعد قيامه بالقفز صباح اليوم في شلال الحمدة الواقع بقرية الحمدة. تمكّن الحضور من إخراجه، وتم نقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة وهو يعاني صعوبة في التنفس، نتيجة ابتلاع كمية مياه وحالته خطرة. يذكر أن "الخليج 365" وثّقت أمس حالة غرق لشاب في شلال الحمدة بعد أن قفز داخل الماء، وتمكّن عدد من الأشخاص من إنقاذه وإخراجه من الماء. وفي سياق متّصل تسبّب حادث سير على طريق الجاوة بالعقيق في حدوث حالة وفاة، وإصابتين: خطيرة، ومتوسطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.