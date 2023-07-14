انت الان تتابع "الهلال" يعلن التحاق الصربي سيرجي سافيتش بمعسكر الفريق بالنمسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 يوليو 2023, 4:12 مساءً

التحق الصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال بمعسكر فريقه الجديد المقام حالياً في النمسا ضمن المرحلة الثانية من الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد. ونشر الحساب الرسمي للنادي على منصة "تويتر" صورة للاعب وسط فريق لاتسيو الإيطالي السابق معلقاً عليها :" مساء الخير من النمسا". وانضم الدولي الصربي سيرغي ميلنكوفيتش سافيتش إلى صفوف الهلال بعقد لمدة 3 مواسم يمتد حتى 2026 قادما من لاتسيو الإيطالي. ويأتي التحاق سافيتش بمعسكر الهلال قبل ساعات من خوض الفريق مباراة أمام ولفسبرجر النمساوي في ثالث وديات الفريق خلال فترة الإعداد الحالية والذي يمتد حتى 20 يوليو الجاري. وبات ميلينكوفيتش سافيتش صاحب 28 عاماً ثالث صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي بعدما نجح الأخير في ضم السنغالي خاليدو كوليبالي ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش. الجدير بالذكر أن فريق الهلال سيفتتح مشواره في الموسم الجديد بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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