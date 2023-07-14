انت الان تتابع بعثة الخليج تصل تركيا لإجراء معسكر إعدادي للموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 يوليو 2023, 4:30 مساءً

وصلت، اليوم الجمعة، بعثة فريق الخليج المنافس في دوري روشن السعودي للمحترفين إلى تركيا؛ استعدادًا لبدء معسكر إعدادي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تحضيرات الموسم الرياضي الجديد. واختار البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج؛ 23 لاعبًا للمشاركة في المعسكر الذي يستمرّ لمدة 21 يومًا. وضمّت القائمة 3 حراس مرمى؛ وهم: مروان الحيدري، ريان الدوسري، وكاظم العصفور، و20 لاعبًا في مقدمتهم الثلاثي البرتغالي: فابيو مارتينيز، وبيدرو ريبوشو، وإيفو رودريجيز، إضافة إلى عبد الله الشنقيطي، بندر المطيري، محمد خبراني، علي الشعفي، حسين فريج، عمر العودة، سعيد اليامي، محمد العبد الله، خالد السميري، حسن المجحد، مقتدى المزعل، حمد العبدان، عبد الله هوساوي، رياض البراهيم، هشام آل دبيس، عبد الله آل سالم. ومن المقرّر أن يخوض فريق الخليج الذي احتلّ المركز الرابع عشر في منافسات الموسم الماضي من دوري روشن؛ عددًا من المباريات التجريبية ستحدّد لاحقًا.

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الخليج تصل تركيا لإجراء معسكر إعدادي للموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.