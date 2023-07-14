انت الان تتابع تقارير: "النصر" قد يخسر صفقة بروزوفيتش.. برشلونة يترقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

ذكرت تقرير صحفي إسباني أن صفقة انتقال لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي إلى نادي النصر من الممكن أن تتوقف بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حرمان نادي النصر من تسجيل لاعبين لاعبين جدد بسبب ديون مستحقة.

ويأتي منع نادي النصر حاليا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون المستحقة، ولكن متحدثاً باسم الفيفا ذكر لـ"رويترز" أنه سيتم رفع هذا الحظر فور تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد لا يستطيع النجم الكرواتي اللعب مع فريق النصر حتى يناير 2025 بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشارت الصحيفة إلى عقوبة "الفيفا" بحرمان نادي النصر من التعاقدات بداية من سوق الانتقالات الصيفية الحالية؛ بسبب ديون مستحقة عليه.

وأكدت أنه إذا لم يستطع نادي النصر حل هذه المشكلة فقد يضطر إلى وضع بروزوفيتش في السوق حتى دون أن يلعب أي دقيقة واحدة فقط مع الفريق من أجل تقليل الخسائر المالية.

وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة يراقب وضع النصر وسيعمل على ضم بروزوفيتش حال عدم تسجيله في قائمة الفريق السعودي خلال الموسم الرياضي الجديد.

وذكرت تقارير إعلامية أن هذه الديون تتعلق بالمهاجم النيجيري أحمد موسى الذي انتقل للنصر من ليستر سيتي الإنجليزي عام 2018.

وكان نادي النصر قد نجح قبل أيام في حسم صفقة التعاقد مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بعد صراع مع نادي برشلونة.