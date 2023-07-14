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مواطن يتنازل عن أرضه لبناء مسجد في نجران

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الرياض - محمد الوسيري - قال مدير فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشعل العتبي في نجران: إن بناء المساجد والعناية بها مما حث عليه الدين الإسلامي.

واستشهد العتيبي خلال حديثه لـ “قناة الإخبارية” بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “من بنى لله بيتًا بنى الله له بيتًا في الجنة”، مشيرًا إلى أن مبادرة متابعات الخليج 365 محمد آل رزق بالتنازل عن أرضه لإنشاء مسجد في نجران، تمت بالتعاون مع جمعية العناية بمساجد الطرق، والتي اعتبرها لفتة كريمة من متابعات الخليج 365.

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وأوضح العتيبي أن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نوه أن الاتفاقية تمت نظرًا لأهميتها، حيث تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران، مبديًا استعدادهم لرعاية مثل تلك المبادرات والأماكن التي يتم فيها بناء هذه المساجد سواء من متابعات الخليج 365 أو الجمعيات الخيرية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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