شكرا لقرائتكم مواطن يتنازل عن أرضه لبناء مسجد في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال مدير فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشعل العتبي في نجران: إن بناء المساجد والعناية بها مما حث عليه الدين الإسلامي.

واستشهد العتيبي خلال حديثه لـ “قناة الإخبارية” بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “من بنى لله بيتًا بنى الله له بيتًا في الجنة”، مشيرًا إلى أن مبادرة متابعات الخليج 365 محمد آل رزق بالتنازل عن أرضه لإنشاء مسجد في نجران، تمت بالتعاون مع جمعية العناية بمساجد الطرق، والتي اعتبرها لفتة كريمة من متابعات الخليج 365.

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وأوضح العتيبي أن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نوه أن الاتفاقية تمت نظرًا لأهميتها، حيث تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران، مبديًا استعدادهم لرعاية مثل تلك المبادرات والأماكن التي يتم فيها بناء هذه المساجد سواء من متابعات الخليج 365 أو الجمعيات الخيرية.