شكرا لقرائتكم محاذير مهمة لقائدي المركبات في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر المختص في هندسة النقل والمرور الدكتور علي مليباري، المواطنين من تعبئة السيارة بالكامل بالبنزين في الصيف.

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وقال الدكتور علي مليباري في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية: يجب ألا يتم تعبئة السيارة بالبنزين بشكل كامل في فترة الصيف، تجنبًا لأي خطر يحدث على السيارة.

ودعا مليباري قائدي المركبات إلى ضرورة وجود تهوية داخل السيارة حتى لا تحدث مخاطر كبيرة.

كما وجه الدكتور نصيحة مهمة للسيدات بعدم وضع مذيبات عضوية مثل الأستون الذي يستخدم لطلاء الأظافر لأنه قد يطلق شرارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ويكون قابلًا للاشتعال، وينطبق الأمر على كل المذيبات العضوية التي تستخدم للتجميل.