شكرا لقرائتكم رابح صقر في ليلة طربية بجدة 21 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن حفل موسيقار الخليج الفنان رابح صقر في ليلة طربية رائعة بمدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة.

وكشفت الحساب الرسمي للهيئة العامة للترفيه عبر موقع “تويتر”، عن إقامة حفل الفنان رابح صقر في مدينة جدة يوم 21 يوليو الجاري.

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وأوضحت أنه يمكن الحجز للحفل من خلال الضغط على الرابط هنا.

فعاليات تقويم جدة

تتضمن فعاليات جدة عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، كفعاليات لأول مرة على مستوى المملكة تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه وبما يساهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة المملكة وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبدالله بن بندر عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يوليانه من عناية ودعم مستمر لجعل قطاع الترفيه أحد القطاعات الرائدة بالمملكة بما يساهم في رفع جودة الحياة.

تجربة فريدة

كما أكد أن تقويم فعاليات جدة على مدار عام 2023م استقطب كُبرى الشركات المحلية الوطنية والعالمية لخلق فعاليات متنوّعة ومبتكرة مناسبة لجميع الفئات المتنوعة من الزوار ومختلف الأعمار، وتحاكي طبيعة جدة الساحلية وتعكس هويتها وعمقها بمختلف مهرجانات تقويم فعاليات جدة.

وبين الأمير عبدالله بن بندر أن امتداد فعاليات تقويم جدة على مدار عام 2023م سيصنع وهجًا لدى الزوار من داخل المملكة وخارجها بتجربة فريدة لا تُنسى تحت شعار “مع بعض طول السنة”.