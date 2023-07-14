شكرا لقرائتكم عميدية إيران تسجل أعلى حرارة في العالم والأحساء الـ 13 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني إن أعلى حرارة سجلت في العالم خلال 24 ساعة، كانت عصر اليوم الجمعة 1444/12/26هـ، وجاء في المركز الأول عميدية ايران بحرارة 50.8°C، بينم جاء الاحساء في المنطقة الشرقية المركز الثالت عشر بحرارة 47.3°C

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اعلى حرارة في العالم

وأردف الباحث عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلاً: سماء صحو بوجه عام عدا بعض السحب العالية على ارتفعات مختلفة على أجزاء من الوسطى والغربية والجنوبية مع سحب ممطرة بعضها رعدي على مرتفعات مكة وعسير وجازان الساعة السادسة والثلث من عصر اليوم الجمعة.

وأرفق الباحث صورًا لدرجات الحرارة في بعض المناطق.

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاع درجة الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر على محافظات العيص وبدر ووادي الفرع وينبع النخل.

وبين المركز أن الحالة التي تشهدها المدينة المنورة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

كشفت تقارير إعلامية أن القارة الأوروبية تترقب موجة حر حارقة يتوقع أن تسبب عددًا كبيرًا من الوفيات، وسط توقعات بأن تسجل درجات الحرارة مستويات قياسية مرتفعة لم يسبق أن شهدتها القارة الأوروبية، وهو ما استدعى السلطات في أكثر من دولة أوروبية إلى إصدار التحذيرات للسكان بتوخي الحيطة والحذر من موجة الحر القاتلة القادمة التي يتوقع أن تضرب عدة دول في أوروبا.

وتشير آخر تحديثات طقس العراق، إلى تأثر البلاد بكتلة حارة خلال الأسبوع المقبل.

وبدوره ذكر الراصد الجوي واثق السلامي في تصريحات صحفية له أن الكتلة الحارة خلال الأسبوع المقبل ستسيطر على الأجواء بدرجات حرارة مرتفعة في كافة مدن ومناطق البلاد”.