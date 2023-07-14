شكرا لقرائتكم بدء التسجيل بالنسخة الثانية لبرنامج مسرعة أعمال أنشطة الترفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الجمعة، انطلاق مرحلة التسجيل بالنسخة الثانية من برنامج مسرعة أعمال أنشطة الترفيه لتمكين وتطوير رواد الأعمال بالقطاع من خلال المعسكر التدريبي.

وأوضح الحساب الرسمي للهيئة العامة للترفيه بموقع “تويتر” أن البرنامج يساهم في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.

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وأشارت إلى أنه يمكن التسجيل عبر الرابط هنا.

المعسكر التدريبي لبرنامج مسرعة

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن إطلاق المعسكر التدريبي لبرنامج مسرعة أعمال أنشطة الترفيه بنسخته الثانية لتمكين رواد الأعمال في القطاع والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.

ويعد برنامج مسرعة أعمال أنشطة الترفيه، برنامجًا سريعًا مكثفًا لمدة 12 أسبوعًا يهدف إلى رفع الكفاءات المحلية وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في مجال الترفيه، حيث يتم من خلال البرنامج العمل على تسريع نمو المشاريع من خلال تقديم ورش العمل والإرشاد بالإضافة إلى ربطهم بشبكة واسعة من المستثمرين في القطاع الترفيهي.