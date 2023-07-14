شكرا لقرائتكم لوحات تتحرك بحرارة المكان بريشة فنان سعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكن الفنان السعودي صباح الظفيري بعد تجارب عديدة إلى شاطئ النجاح، من عمل لوحة زيتية تتحرك بحرارة المكان، فإذا انخفضت درجة حرارة المكان إلى 18 درجة مئوية تتغير، وإذا ارتفعت فوق الـ30 درجة مئوية تتحول إلى شكل مختلف.

الأولى من نوعها

وتعد هذه اللوحة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تداخلت فيها قوانين الفيزياء مع الإبداع التشكيلي، معبرة عن حب قائد عظيم شجع الشباب ودعمهم وأتاح لهم الفرص ليبرزوا إبداعهم.

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وأوضح الظفيري، في حديثه لـ”العربية”، أن “الفكرة موجودة ضمن أفكاري منذ سنوات، وكانت كل تجربه تبوء بالفشل، حتى نجحت التجربة ولقيت نجاحًا وصدى واسعًا.

وأضاف: “التجربة باختصار موازنة مواد كيميائية مع ألوان زيتية، تتأثر بالبرودة، وأحيانًا بالحرارة، ثم تتفاعل بشكل لتقوم بالتأثير على الطبقة الزيتية فتتغير إلى لون آخر، ومن ثم يتغير شكل اللوحة بدرجة الحرارة ما بين 18- 30 درجة مئوية”.

مميزات لوحاته

ولفت الظفيري إلى أن أهم ما يميز لوحاته أنه يقوم بجمع عدة مشاهد لتكوين لوحة واحدة تهدف لمعنى، ورسم الواقعي الكلاسيكي بتكنيك وإخراج خاص للوحة، معتمدًا على المبالغة بالضوء والظل وهذا أسلوبي المعتمد في أغلب لوحاته.

وأشار الظفيري إلى بداية احترافه للرسم بدأت منذ الصغر، من خلال قيامه برسم الأشياء الصعبة حتى وصل لهذا المستوى، ليزداد شغفه خلال دراسته المرحلة الابتدائية، حيث علم وقتها أن ما يرسمه ينتمي للمدرسة الكلاسيكية، ليواصل شغفه دون التأثر بأي رسام آخر، ليشارك بعدها بأعماله في المعارض الداخلية منذ 2016 حتى 2022.

وأفاد الظفيري بأنه يعتمد في رسم البورتريه على تعدد الطبقات في الرسمة والبقع اللونية فيها، حيث يختار لونًا للبشرة يكون مختلفًا عن واقعها، مما يزيدها جاذبيته للمتلقي.