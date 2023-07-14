انت الان تتابع الطائف تحتضن نهائي سباق المفاريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 يوليو 2023, 5:14 مساءً

يحتضن ميدانُ الطائف في الـ15 من يوليو المقبل، المرحلةَ النهائية من سباق المفاريد، والذي ينظّمه الاتحاد السعودي للهجن، ويكون التسابق فيها خلال 15 شوطًا، وبجوائز مالية تصل إلى أكثر من 2,300,000 ريال. ويحصل صاحب المركز الأول رئيسي بكار مفاريد ورئيسي قعدان مفاريد، على 100,000 ريال وكأس البطولة، وباقي الأشواط على 10,000 ريال، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 20,000 ريال في أشواط البكار والقعدان المفاريد، و5000 ريال للأشواط الأخرى، فيما ينال صاحب المركز الثالث 7000 ريال لأشواط البكار القعدان مفاريد، و3000 ريال لبقية الأشواط، أما صاحب المركز الرابع فينال 6000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريد، و2000 ريال لبقية الأشواط، وبينما ينال صاحب المركز الخامس 5000 ريال لأشواط البكار والقعدان مفاريد، و1000 ريال لبقية الأشواط. وشهدت المرحلةُ التمهيدية إقامةَ سباقين في ميادين الطائف وتبوك وحائل ونجران، انطلقت في الـ10 من يونيو، وشهدت مشاركة أكثر من 6500 مطية، شاركوا في 176 شوطًا.

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