انت الان تتابع الأربعاء.. قرعة دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
14 يوليو 2023, 5:45 مساءً
يُجري الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الأربعاء المقبل 19 يوليو الجاري؛ قرعةَ كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك بالعاصمة الرياض.
وتُقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، بمشاركة 32 فريقًا تم تقسيمهم إلى مستويين؛ حيث يضُمّ المستوى الأول أندية دوري روشن للمحترفين في الموسم الماضي، وصاحبي المركز الأول والثاني من دوري يلو للمحترفين في الموسم الماضي، لتكون أندية المستوى الأول على النحو التالي: الاتحاد، النصر، الهلال، الشباب، التعاون، الفتح، الاتفاق، ضمك، الطائي، الرائد، الفيحاء، أبها، الوحدة، الخليج، الأهلي، والحزم.
في المقابل يضُمّ المستوى الثاني بقية أندية دوري يلو للمحترفين في الموسم الماضي، والأندية الهابطة من دوري روشن للمحترفين، وبطل دوري الدرجة الثانية، وذلك على النحو التالي: الأخدود، الرياض، العدالة، الباطن، الفيصلي، العربي، الخلود، هجر، أحد، الجبلين، القادسية، العروبة، القيصومة، العين، جدة، والنجمة.
يذكر أن النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين شهدت فوز الهلال باللقب بعد فوزه على الوحدة في المباراة النهائية بركلات الترجيح.
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