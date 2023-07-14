وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأمريكي سُبل توطيد العلاقات الثنائية

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محمد بن مسعود - الدمام - أجرى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء اليوم اتصالاً هاتفيًّا بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، السيد أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيزها في مختلف المجالات. كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحتَيْن الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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