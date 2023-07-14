مدير تعليم الطائف يعتمد تكليف 63 مديرًا ومديرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 يوليو 2023, 6:16 مساءً

اعتمد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، عددًا من التكليفات لعدد من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية للعام الدراسي 1445هـ، والتي بلغت فيها نسبة التدوير والاستقطاب 63 مقعدًا. وشمل التدوير والاستقطاب 31 مقعدًا بنسبة 49%، المقاعد التي لم يتم عليها التدوير أو استقطاب 32 مقعدًا بنسبة 51%، مقاعد التدوير 18 مقعدًا بنسبة 58%؜، ومقاعد الاستقطاب 13 مقعدًا بنسبة 42%؜، وعدد الاستقطاب في القيادات النسائية 6، وعدد الاستقطاب في القيادات الرجالية 7 تمكين 4 قيادات نسائية. وتضمّنت تلك القرارات تكليف عدد من القيادات بالإدارة بتولي مهام إدارة عدد من الإدارات في الإدارات المرتبطة والشؤون التعليمية للبنين والبنات، والشؤون المدرسية، ومدراء مكاتب التعليم. Attachment PDF الأسماء.pdf Preview Preview وتضمّنت القرارات استثمار الخبرات الإدارية والتربوية لعدد من القيادات، مع منح الفرصة لبعض الكفاءات الجديدة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

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