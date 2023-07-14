انت الان تتابع الأهلي يدرس التعاقد مع نجم برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 يوليو 2023, 6:18 مساءً

كشف الصحفي "بن جاكوبس" عن اهتمام النادي الأهلي باللاعب البرازيلي رافينيا دياز، نجم برشلونة الإسباني؛ لضمه بالميركاتو الصيفي الحالي. وصرح الصحفي عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، بأن الأهلي يدرس بجدية التعاقد مع رافينيا، بالموسم المقبل، ولكن اللاعب البرازيلي يرغب فى البقاء واللعب مع برشلونة. وذكرت عدة تقارير صحفية أن رافينيا رفض أيضًا العودة واللعب بالدوري الإنجليزي، بعد رغبة نيوكاسل في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة. وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، ذكرت أن برشلونة تلقّى أول عرض جاد من أحد الأندية السعودية "لم يتم الكشف عن اسمه"، للظفر بخدمات رافينيا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وكان رافينيا البالغ من العمر 26 عامًا، قد انضمّ إلى برشلونة الصيف الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2021.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يدرس التعاقد مع نجم برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.