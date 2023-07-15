"البحري" يُرزق بمولودته "بيلسان"

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محمد بن مسعود - الدمام - رُزق الزميل يحيى بن سليمان البحري، مدير إدارة التمكين بجمعية أعمال للتنمية الأسرية بالرياض رئيس قسم علاقات المشتركين بمكتب كهرباء بيش سابقًا، بمولودة اتفق والسيدة حرمه على تسميتها "بيلسان".

وتلقى "البحري" التهاني والتبريكات وخالص الدعوات أن يقر الله بها أعين والدَيْها، ويجعلها من حفظة كتاب الله.

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