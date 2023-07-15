آخر تطورات تعاقدات الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الجاري

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 يوليو 2023, 8:38 مساءً

كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عن آخر تطورات مفاوضات الأندية السعودية مع العديد من اللاعبين العالميين؛ للانضمام إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وشدَّد الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" على أن البرتغالي أوتافيو إدميسلون دا سيلفا، لاعب بورتو، حسم موقفه من عرض النصر، وقرر الموافقة على عرض النصر بعد أسبوع من المفاوضات. وأشار إلى أن الأمر الآن متروك للناديَيْن؛ إذ لا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين، ولكن النادي البرتغالي ليس على استعداد للسماح لأوتافيو بالرحيل بسهولة. كما أفاد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" بأن الأهلي سيلتقي في غضون يومين مسؤولي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ لمناقشة انتقال الجزائري رياض محرز للفريق في الموسم الجديد. وقال إن محرز والأهلي اتفقا، وأن الأهلي سيضغط بقوة لإقناع مسؤولي النادي الإنجليزي بالسماح له بالرحيل. وذكر أيضًا أن الأهلي يناقش مع البولندي زيلينسكي، نجم نابولي الإيطالي، تفاصيل العرض. وأضاف بأن إدارة النادي السعودي ستقوم بإرسال عرض جديد إلى نابولي بعد الاتفاق على كل شيء مع زيلينسكي.

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